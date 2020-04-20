◎疫情警戒！新北擴大管制兵推登場

敦睦艦隊兵官群聚，引發全台恐慌，新北市府20日上午9時30分舉行模擬疫情失控後的擴大管制兵棋推演，除市長侯友宜，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組張上淳也到場，新北這次以「防疫三階段」應戰，除預防疫情爆發，最後一步可能要封城、半封城與宵禁，將參考歐美、韓國與新加坡等地措施，發展新北模式，包括外出雙實名制等，但強調以中央指示為主。

◎高雄又增1例！9官兵染疫足跡暴增

海軍敦睦艦隊高雄從8人變9人染疫，高市衛生局今（20）日公布第二波涉足地點，包括新光三越左營店、赤鬼牛排、玫瑰汽車旅館等14個地點，今天下午2時起停業至晚間12時。

◎世界衛生大會5月舉行 外交部：我受邀機率小

世界衛生大會（WHA）今年5月將在日內瓦舉行，儘管包括美國在內有多個國家支持台灣，不過外交部次長徐斯儉今天表示，今年我國受邀的可能性不高，外交部會繼續努力到最後一刻，但「綜合研判機率是很小的」。

◎和泰車總裁蘇燕輝辭世 享耆壽93歲

國內車廠龍頭和泰汽車集團總裁蘇燕輝19日辭世，享耆壽93歲。蘇燕輝在和泰服務超過60年，見證了整個台灣汽車產業的發展歷史，其一生對汽車的熱愛與奉獻，堪稱台灣汽車產業的重要推動者，而對於員工的照顧與社會的回饋更是不遺餘力，2010年退休後擔任集團總裁，順利交棒予黃南光董事長。

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(中時電子報)