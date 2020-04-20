台中市警察局交通大隊員警上班採指紋打卡，具感染風險，防疫期間實施人臉辦識上下班考勤系統，避免接觸感染，打卡時將口罩拉下，打卡完畢迅速戴上，室內打卡保持1．5公尺，並勤洗手降低感染風險。

台中市警察局交通大隊指出，降低民眾與員警第一線接觸時飛沫傳染風險，台中市警察局交通警察大隊計程車及交通事故服務中心之服務櫃台，已加裝透明隔板防疫，另擔憂員警指紋打卡增加感染風險，近來實施人臉辦識上下班考勤系統。

交通警察大隊並於戶外區增設洗手臺，提供洗手乳供同仁使用，外勤員警返回辦公室時立即洗手，防止任何可能傳染的風險。呼籲同仁「勤洗手」，注意個人健康管理，減少用手觸碰眼口鼻。

交通警察大隊大隊長林沐弘提醒，員警在執行防疫勤務，務必做好自身安全防護，保護自身健康與安全，才有能力保護人民，大家胼手胝足共同來防止「新冠肺炎」疫情擴散。

(中時 )