敦睦艦隊已成台灣目前最大新冠肺炎群聚案，一位正在隔離中的軍艦士兵接受媒體採訪時透露「不可能在帛琉感染」，被隔離士兵說，敦睦艦隊從3/15離開帛琉，整段航行大家都很健康，以新冠肺炎的感染率，如果在帛琉感染，不可能如此。

作家顏擇雅在臉書發文表示，「美國航母老羅斯福號群聚感染，因為是發生在訪問越南之後，一開始就有人以為病毒是在越南上船。後來調查多天，發現在越南上岸住旅館的官兵都陰性，反而是負責飛機升降補給的官兵最多陽性，如今研判可能是貨物補給帶來的病毒。」

同樣的道理反觀敦睦艦隊，如果不是在帛琉感染，那病毒到底從哪裡偷偷潛入船艦？由於敦睦艦隊4/9便停靠左營軍港，因此成了第一個可疑地點，中華大學講座教授杜紫宸分析，磐石艦離開帛琉之後，之後進入左營港後，4/15放假出營，一開始的頭2名確診士兵分別於4月初、4/12開始出現相關症狀，杜紫宸認為，這樣推算起來，在帛琉受感染的機率不大，反而比較可能是停靠左營港時，病毒隨著無症狀感染者上了船。

外界紛紛傳出軍艦停靠左營港時，曾有官兵、外人偷偷上下船，甚至有包商登船？對此，國防部皆否認，還強調「沒有架梯子，怎麼上下船？」不過，病毒可不會憑空出現在軍艦上，指揮官陳時中也表示會再積極調查。

雖然國防部一連串的疏失導致台灣疫情恐將擴大，但如果真是由本土無症狀感染者上船散播病毒，就代表境內的疫情控管恐怕出現漏洞，指揮官陳時中也要提高警覺。

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(中時電子報)