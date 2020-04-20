海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，至19日為止共爆出24例確診，都是在磐石軍艦上的官兵，目前指揮中心已緊急公確診海軍的足跡，發現許多確診的軍人都有到家樂福買東西或用餐。家樂福意外成為最大苦主，讓網友同情大喊真的衰小！

敦睦艦隊24人染疫，許多地方政府紛紛公布這些海軍確診者足跡：敦睦艦隊北市1例確診個案行蹤明確， 17日曾和女友騎車到桂林路家樂福爭鮮吃飯，但沒有進到家樂福賣場。案402女性17日去桃園八德廣豐新天地的家樂福。住沙鹿的28歲男正職士官16日與母到家樂福沙鹿店購物。

高市初步疫調顯示，有8名確診官兵曾停留漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol）、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場及小港郵局停留至少半小時，在漢神巨蛋、義大商城更停留逾2小時。

據《EToday新聞雲》報導，業者表示，接到訊息後，已對高雄鼎山店、台中沙鹿店、桃園八德店以及台北桂林店暫時停業進行消毒，後續開店時間將等中央確認後公布。

對此，批踢踢網友表示，「家樂福成最大受害者」、「真的衰小」、「家樂福是有國軍福利合作嗎，怎這麼受歡迎」、「一次中四間，對手都沒什麼中」、「家樂福超衰，一次停四間店消毒」、「好市多被屌打」、「全聯:......我前身是國軍福利社，怎麼沒上榜啊」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)