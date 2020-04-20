為加強普惠金融，合庫金(5880)旗下合庫銀行積極提供各項友善金融服務與創新金融商品，並提供創業貸款資金予青年、婦女及中高齡創業者，協助其完成夢想。2018年勞動部微型創業楷模選拔獲選的十位優秀創業家中，有五位的創業貸款即是由合庫承辦。

合作金庫長期以來支持臺灣產業發展、協助企業成長茁壯，依金管會銀行局統計，截至2020年2月底止，合庫民營企金放款餘額約新臺幣8851億元，位居金融同業第一。

合庫金去年稅後淨利達新臺幣176.1億元，已連續8年獲利創歷史新高紀錄，較107年度成長9.95％，成長率在公股金控排名第2名，每股盈餘(EPS)1.33元、淨值報酬率(ROE)8.02％與資產報酬率(ROA)0.49％，亦創下金控成立以來最高。儘管去年受到美中貿易爭端、英國脫歐不確定性、金融市場波動加劇等不利因素，整體金控業受到相當程度的影響下，合庫金108年度仍繳出亮麗成績單，獲利維持成長趨勢，繼續保持良好的水準。

近期合庫更藉由網紅「茵聲」，實際走訪其中一家創業楷模企業「幸福巧手創意禮品公司」，透過影片的介紹了解到一家微型企業成功的心訣，堅持實踐夢想的力量，及合庫為其帶來創業的第一桶金，從15年前的一間小小個人工作室發展成今日的微型企業，在創業的過程中，合庫不但是該企業的金流「貴人」、也是全力支持圓夢的幕後推手。

「幸福巧手創意禮品公司」是一家專門為新人創造幸福的公司，服務內容涵蓋手作婚禮小物到會場佈置等，一應俱全，而該公司的負責人也是初始創辦人，為一名堅持夢想的女性，本於興趣所致開啟創業初衷，合庫看見了年輕人認真打拚的熱忱與產業未來的發展前景，提供微型創業鳳凰貸款，一路相伴成為「幸福巧手創意禮品公司」強而有力的資金後盾，協助客戶完成人生目標。

(時報資訊)