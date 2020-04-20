台積電上周四法說會後，台積電轉投資的八吋晶圓代工廠世界(5347)將於下周二舉行法人說明會，上周，土洋法人聯袂買超該股逾五千張，帶動股價進一步走揚，今早股價穩於67元以上狹盤。

世界先進第一季營收創新高並符合預期，公司將於4月28日舉行線上法人說明會公布首季獲利及第二季展望。上周，外資反手買超3,602張，投信也再買超2,567張，僅自營商賣超722張。上周，三大法人合計買超達5,447張。

台積電上周四舉行法說會，預期今年晶圓代工市場仍將成長7%至13%，惟低於先前預估的成長17%。

世界先進第一季營運展望樂觀，預期單季營收將達75億至79億元，可望季增約2.3%到季增7.7%。實績符合預期，第一季營收78.44億元創新高，比去年第四季營收73.34億元呈現季增近7%。但因新加坡廠尚處調整階段，預估第一季毛利率將滑落到29%至31%，將較去年第四季下滑5.1至7.1個百分點，主要受匯率及新加坡新廠增加折舊認列兩項不利因素影響，全年毛利率預估都受到此兩項因素壓抑約5個百分點。

上周整體外資對世界轉為買超。一家美系外資上周調高世界先進評等由原先的「中立」調高至「買進」，主要看好世界先進產能利用率持續，來自於大型面板DDI增加以及增加電源管理IC IDM委外訂單。但下修今年及明年獲利預估，降幅分別為4%和1%，目標價下修至75元。

另外，隨著歐美疫情擴大，法人預期第二季開始，部分晶圓代工廠營運將受到影響。

(時報資訊)