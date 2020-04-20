新冠肺炎疫情衝擊餐飲業營運，旗下擁有頂鮮餐廳及晶宴會館2品牌的御頂（3522）對此啟動轉型，推出餐盒便當開發外送外帶市場，並強化布局電商市場。同時，也持續拓展新據點，租下原六福皇宮B3宴會廳，預計明年2月正式開幕。

御頂股價自去年4月中的27.4元高點開始一路震盪走跌，8日下探7.88元，創近12年低點，1年來股價已重摔逾7成。近日股價觸底回升，今（20）日開高後在買盤敲進下直攻漲停價11.3元。

御頂前身為2007年上櫃的光電股宏森，2016年透過參與私募入主轉型餐飲業，2018年更名為御頂。目前旗下擁有高檔海鮮餐廳頂鮮、主攻婚宴的晶宴會館2品牌，分別擁有3處及9處據點，營收貢獻為4比6。

御頂位於北海岸龍洞的晶宴會館海洋莊園去年7月停業，10月開出新竹御豐館。受營運變動及餐飲宴會市場進入盤整期影響，2019年合併營收11.82億元，年減20.05％，為近13年低點，歸屬母公司稅後虧損1.79億元、每股虧損2.52元，雙創歷史新低。

由於新冠肺炎疫情衝擊宴會及聚餐需求，御頂2020年3月自結合併營收僅3822萬元，月減22％、年減62.54％，創逾11年低點。累計首季合併營收2.8億元，季減24.86％、年減21.17％，亦為近11年同期低點。

御頂因近期股價多次達公布注意交易資訊標準，公司應規定公布相關財報，2020年自結稅後虧損4850萬元、每股虧損0.68元，虧損較去年同期擴大1.65倍。累計1～2月稅後虧損1060萬元、每股虧損0.15元，較去年同期獲利950萬元、每股盈餘0.13元顯著轉虧。

頂鮮總經理蔡宏勳表示，因應原先貢獻營收3成的陸客一路下滑至歸零，集團對此積極開發日本團客，去年貢獻提升至2成。今年1月受惠尾牙旺季，單月營收創下新高，但疫情致使國際觀光客驟減，位於台北101的據點因觀光客占比高，受影響程度不小。

對此，頂鮮短期暫緩展店計畫，並強化既有電商平台銷售禮盒與冷凍鮮食產品業務因應，目前已有擔仔麵、烏魚子等4～5款明星商品，銷售通路包括電視購物及百貨超市等。蔡宏勳表示，公司也開發線上點餐系統，盼以各種方式突圍、降低疫情對營運影響。

晶宴會館總經理彭文傑表示，原訂3～6月舉行的婚宴訂單中，僅1成取消、9成遞延至第四季後，但疫情已使婚宴市場幾乎停擺。經驗為館也對此推出外送及外賣便當因應，開賣一周銷售已破千盒，本周起與外送平台合作、並首度推出母親節優惠套餐組合搶市。

彭文傑表示，晶宴會館也藉此調整營運策略，由原先專注於婚宴、進一步拓展平日2～6人的小型聚餐市場。同時，集團拓點計畫亦未停歇，將向JR東日本飯店事業承租原六福皇宮B3宴會廳，預計明年2月正式開幕，成為全台第10間據點。

(時報資訊)