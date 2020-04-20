陳姓男子涉嫌性侵按摩女，挨告後也懺悔認罪，遭依強制性交罪起訴。台北地院審理發現，陳男是循著色情按摩廣告找上按摩女，且與對方談妥價錢才出手，主觀上以為要做「全套」，沒有性侵犯意，加上檢方起訴事證不足，逆轉判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，陳男2018年12月9日在網路論壇尋找性交易，透過仲介與被害女子預約按摩，卻在進入女子工作室後，突然緊抱女子抓胸部，不顧女子抗拒「你不能這樣子」，強行把女子抱上床性侵得逞，涉犯強制性交罪。

法院審理時，陳男認罪，稱他當天壓力大，才會上網找性交易按摩，他到女子工作室後，女子問要全套還是半套，他說全套，女子告知3000元後，他隨即對女子又親又抱，女子還說：「慢慢來等下都給你」。

陳男說，他幫女子脫衣服時，女子雖有掙扎，他以為是情趣、調情，所以有用比較粗暴的方式，但準備要放進生殖器時，發現女子真的不願意，只好罷手，沒有成功性交；女子後來說要報警，他腦袋一片空白，才嚇得跑走。

合議庭勘驗起訴事證，發現陳男當初看到的按摩仲介廣告，內容登載：「服務時間70分鐘，除了給你極致享受，更期待你我的相遇，一起度過一個美好的時光」，搭配僅著內衣褲、躺床上擺性感女子的照片，容易讓人聯想做性交易。

此外，女子對於遭性侵的過程證述不一，且女子年過40歲、已婚、有妨害風化前科，案發後只有在胸部上採集到陳男DNA，胸罩、內褲、外陰部及陰道深處都沒有，與檢方起訴事實也有出入。

合議庭認為，陳男以為已談妥性交易，因女子突然要報警，與心中期待有落差，進入工作室僅7分鐘就逃出來，依他25歲年紀的智識、經驗來看，不違反常情，主觀上應無性侵犯意，且檢方所舉事證不足，故依罪嫌不足，判陳男無罪。

(中時 )