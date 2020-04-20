磐石艦確診新北有1例 衛生局：曾外出買早餐、超商領錢 11:472020/04/20 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍確診者曾在新北市買早餐、超商領錢。（示意圖／達志影像/shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊24人染疫，其中1名確診個案位在新北市，新北市衛生局長陳潤秋今表示，該個案4月15日下船後，搭乘軍方安排專車返回北部營區，隔天（16日）返家，大部分時間都待在家中，曾外出買早餐外帶、眼鏡行修眼鏡、到超商領錢，時間都很短暫。 陳潤秋指出，根據監視器畫面，該個案全程配戴口罩，且沒搭乘任何大眾運輸工具，18日至檢疫所集中檢疫，經採檢後確診；目前已對相關環境完成消毒。 (中時 ) #個案 #超商 #早餐 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 宣布參選新北市黨部主委 何博文：盼新北市重新執政 11:252020/04/17 政治 幼稚園教師施暴幼兒 新北市府籲中央修法 11:222020/04/17 生活 新北五股垃圾山首件重機具停放申請 僅16天審核通過 12:272020/04/17 社會 三義火炎山墜谷登山客 身分為新北市新店分局警員 15:172020/04/17 社會 新北市議員劉美芳、王威元 建議兒童口罩由學校代購 16:082020/04/17 生活 反毒比賽用抖音遭疑資安漏洞 新北市教育局：已立即停用 16:012020/04/17 政治 新北市大同公園young化 年青人休閒運動聖殿 16:592020/04/17 財經 汐止分局、新北市消防局合作阻女子輕生挽救人命 23:252020/04/17 社會 暴力師私虐幼兒 竟無法可管 01:062020/04/18 地方新聞 國民黨缺中常委 侯友宜：做好分內的事 13:122020/04/18 政治 政治熱門新聞 驚！韓國瑜面臨罷免 高雄運將終吐真實心聲 - 新聞 磐石艦染疫 蔡總統三點聲明他下註解：有人要下台 - 政治 喊8字「防疫新口號」數千網友大讚韓國瑜！ - 政治 張經義學姐爆他為何說來自台灣 沈富雄驚訝問一句 - 政治 海軍爆發24例確診 網友怒點名：這3人要拔官！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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