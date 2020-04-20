敦睦艦隊24人染疫，其中1名確診個案位在新北市，新北市衛生局長陳潤秋今表示，該個案4月15日下船後，搭乘軍方安排專車返回北部營區，隔天（16日）返家，大部分時間都待在家中，曾外出買早餐外帶、眼鏡行修眼鏡、到超商領錢，時間都很短暫。

陳潤秋指出，根據監視器畫面，該個案全程配戴口罩，且沒搭乘任何大眾運輸工具，18日至檢疫所集中檢疫，經採檢後確診；目前已對相關環境完成消毒。

(中時 )