溪湖排水台19線上游段護岸，因歷經豪雨沖刷導致傾斜，還有路面龜裂及下陷情形，毀損範圍長達70公尺。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

颱風及雨季將近，彰化縣政府為了減少淹水情形，積極向中央申請經費，來改縣內排水設施，20上午彰化縣長王惠美，到埔鹽鄉溪湖埔鹽排水、溪湖鎮溪湖排水以及崙子腳排水等3條排水系統，視察排水改善與清疏工程，要求工程務必如期如質完工，來保障鄉親生命財產安全。

溪湖埔鹽排水護岸現況為漿砌卵石，由於堤頂高度不足，加上使用年限已到，外表殘破不堪，豪雨來襲沖刷及土壤流失，恐會崩塌，新設計改採懸臂式護岸，總長度達116公尺，工程經費為450萬元。

而溪湖排水及崙子腳排水護岸有局部破損掏空現象，甚至還有路面下陷情形，影響排水順暢及民眾通行安全，此段縣府同樣以懸臂式護岸施作，並打設60支混凝土基樁穩固基礎，同時鋪設瀝青混凝土路面，來確保水防道路品質。

另外溪湖排水台19線上游段護岸，因歷經豪雨沖刷導致傾斜，還有路面龜裂及下陷情形，毀損範圍長達70公尺，公所通報後縣府派員設置紐澤西護欄，避免民眾誤入，彰化縣長王惠美指示水資處投入經費250萬元，進行改善修復工程，保障用路人安全。

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