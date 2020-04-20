桃園市衛生局公布疫調足跡。(衛生局提供／蔡依珍桃園傳真)

統領百貨全面消毒並宣布閉館一日。(蔡依珍攝)

統領百貨全面消毒並宣布閉館一日。(蔡依珍攝)

統領百貨全面消毒並宣布閉館一日。(蔡依珍攝)

海軍敦睦艦隊24官兵確診新冠肺炎，其中有2人曾到廣豐新天地的家樂福和統領百貨的誠品、1人到體育大學訪友，桃園市長鄭文燦20日公布3人疫調足跡後立即前往統領百貨視察消毒過程，統領百貨也宣布配合高標準防疫，全館休館一日全面消毒，廣豐新天地則照常營業，僅有家樂福休館。

鄭文燦在召開「桃園市防疫專案會議」後，前往桃園統領百貨視察消毒作業，他指出，案397曾到過桃園區統領百貨的誠品書店，在世界文學前停留約45分鐘，疫調已清楚掌握他的軌跡圖，並請警察局配合複查，誠品書店業者已自主消毒，市府環保局也會同業者針對公共區域和誠品內部全面消毒，統領百貨也宣布封館一天。

鄭文燦說，案402女性的活動區域主要是在嘉義、高雄，也同步通知當地衛生局，在桃園的部分僅有17日下午15點半至16點45分陪同父親到八德廣豐新天地的家樂福購物，因軌跡圖非常清晰，也要求家樂福封館1日消毒。

鄭文燦說，針對中央防疫指揮中心今凌晨轉給桃園市的案420，目前疫調出來自屏東的官兵曾到龜山體育大學訪友，並住進體大委外的璞園宿舍，停留2天期間也曾到體大附近早餐店、理髮店、麵食館消費，還曾陪友人到林口長庚醫院探病，已和體大校長邱炳坤取得聯繫，請校方配合軌跡消毒，也請疫調人員通知店家消毒。

(中時 )