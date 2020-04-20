成功連任的蔡英文政府，即將在5月20日展開新的任期，有消息指出總統蔡英文的兩岸、國安內閣人事會有不小變動，目的在積極佈局以展現與對岸對話的誠意。傳出可能會有異動的包含陸委會主委、國安會秘書長、海基會董事長等。

有消息指出，蔡英文正在考慮新的陸委會主委人選，並已經向幾位人士徵詢意見，目前的主委陳明通、副主委邱垂正皆是從大學借調；傳聞指陳明通可能轉往國安會，或選擇返回學校、而邱垂正則是可能續留執政團隊。

海基會副董事長兼秘書長姚人多則傳出蔡英文希望其繼續留在新的內閣團隊，不過仍未決定去向，目前姚仍是對外宣稱在520後要返回清華大學任教。

接任海基會董事長的可能人選則傳言是現任國安會秘書長李大維，他也已對現職表達去意，蔡英文對其相當倚重，李大維仍可能留在蔡政府新內閣團隊。

另外，表達去意的還有現任國安會副秘書長葉國興以及台日協會會長、民進黨智庫副董事長邱義仁。

有民進黨人士認為，520後兩岸關係將進入另一新階段，蔡英文第二任任期想轉變兩岸關係，也關係未來陸委會與國安局的人事佈局。

(中時 )