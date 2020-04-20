基隆國光客運站乘車市民，不知基隆有磐石艦確診，均感訝異。（許家寧攝）

基隆市今早亡羊補牢，在基隆車站對確診者可能軌跡進行消毒。（許家寧攝）

基隆市府在基隆車站、八堵車站消毒，不少市民得知，直呼以為基隆很安全。（許家寧攝）

(12:11更新)敦睦艦隊爆24人染疫，基隆有市民今早查詢疾管署網站，赫然發現基隆市竟又「悄悄」新增1例，市府今早8點多緊急對外說明，證實為19日新增的磐石軍艦確診者，由於基隆3月爆出首例確診時，市民也是看防疫地圖才知道，當時被議員怒批「隱匿」，這次再度引來防疫慢半拍疑慮。

磐石艦爆發多人確診，中央授權地方公布疫調資訊，雲林、台中、北市等各縣市昨陸續公布確診個案足跡，提醒民眾注意。據悉，基市衛生局19日下午已完成疫調，但僅說敦睦艦隊只有1人回到基隆，短暫住一晚就被召回，沒有確診個案。

有民眾20日清晨查詢疾管署網站，赫然發現確診個案地理分布資料，基隆市確診人數再添1人，從6人增加到7人，消息傳出引來市民恐慌，痛批「怎麼都沒說！」基隆市府緊急在清晨5點53分宣布市長林右昌上午8時40分對外說明疫情。

市民看疫情地圖才知已非頭一遭！3月基隆出現首例確診，面對議會質詢承認「前一天就知道」，但訊息以中央公布為主；對於媒體質疑，基隆確診疫情資訊公佈都較外縣市慢，林右昌坦承19日就有收到中央訊息，但因為相關訊息並不清楚，強調「釐清軌跡比較重要！」

議員宋瑋莉大罵，接獲不止一件市民陳情市府防疫效率慢，她認為既然有疫情，市府應該盡快讓市民知道。「基隆1例」磐石艦27歲確診軍人，目前除急追同乘的37名國光乘客，市府今早亡羊補牢，出動消毒車對行經的基隆南站、部隊召回時乘車的八堵車站進行全面消毒。

已知17日下午從高雄搭高鐵北上，晚間9點20分從台北轉乘國光客運回基隆，再步行走回家中。除急追37名國光乘客，市府今早亡羊補牢，出動消毒車個案行經的基隆南站、部隊召回時乘車的八堵車站進行全面消毒。

(中時 )