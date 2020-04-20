大陸國家發改委20日召開記者會表公布2020年版外資准入負面清單，進一步提升服務業、製造業、農業領域開放水準。

發改委表示，2017年至2019年，連續三年修訂外資准入負面清單，限制措施由93條減至40條。這次修訂將進一步放寬外資准入，進一步提升服務業、製造業、農業領域開放水準，繼續在自貿試驗區先行先試。

同時推出2020年版鼓勵外商投資產業目錄。本次修訂鼓勵條目將只增不減，重點是促進製造業高質量發展，更好發揮中西部和東北地區承接產業轉移的潛力，使更多領域的外商投資能夠享受稅收等有關優惠政策。

發改委表示，繼續抓好重大外資項目落地。對於重大外資項目，加強協調推進，給予支持保障。做好項目儲備，對於符合條件的製造業、服務業重大外資項目，將按程序納入重大外資項目工作專班協調範圍。在實施好前三批重大外資項目的基礎上，2020年將推出第四批重大外資項目。

要推動重點省市建立健全地方層面的重大外資項目專班機制，全面提升外資項目服務水平。全面落實「外商投資法」及實施條例。將深入貫徹落實法律法規確立的制度，持續改善營商環境，做好外資促進、保護等各項工作。

至於近期引發關注的「美日企業撤離中國」的消息，發改委新聞發言人袁達回應說，隨著中國迅速控制疫情、全面推進復工復產，外資基本盤總體上是穩定的，外資企業在中生產經營逐步走向正常，訂單完成情況不斷好轉，外國投資者信心逐步增強，一批外資新項目即將落地，充分說明中國投資環境的穩定性和堅韌性。

中國美國商會、美中貿易全國委員會、日本貿易振興機構等商會機構近期所做的調查顯示，3月份以來，在中美資、日資企業生產經營趨於好轉，投資意願比2月份明顯增強，考慮調整產業佈局的企業數量很少。

(工商 )