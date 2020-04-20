澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）周一表示將在幾個月內通過立法，讓使用到澳洲媒體業內容的臉書與谷歌等數位平台，必須跟內容被引用的媒體分享相關廣告收入，成為全球最先讓數位平台為使用媒體內容而必須付費的國家之一。

佛氏表示，澳洲媒體業者一再投訴臉書與谷歌等數位平台，在引用他們的內容後，卻沒有自律地把所產生的廣告收入與之分享。

由於政府跟臉書和谷歌為此進行多次談判而沒有實質進展後，因此澳洲準備立法規定這些數位平台必須分享廣告收入。廣告收入是臉書與谷歌等重要的收入來源。

佛氏指出，澳洲目前的線上廣告市場規模大約是一年90億澳元（約57.2億美元），自2005年以來已成長逾8倍。目前每筆100澳元的線上廣告費，在扣除分類廣告後，將近三分之一的廣告收入進了臉書與谷歌的口袋。

臉書對此表示失望，認為其已盡力去滿足澳洲政府的要求。谷歌表示會繼續遵守澳洲的規定。

(工商 )