台灣最大車商－和泰汽車集團總裁蘇燕輝，19日辭世享耆壽93歲。蘇燕輝在和泰汽車工作超過60年，一生見證台灣汽車產業的發展歷史，其一生對汽車的熱愛與奉獻，堪稱台灣汽車產業的重要推動者，而對於員工的照顧更是不遺餘力。2010年蘇燕輝自和泰汽車董事長職務退休後，改任集團總裁，交棒現任和泰車董事長黃南光，與蘇燕輝之子、和泰車總經理蘇純興。

蘇燕輝1927年出生於彰化鹿港，1944年彰化工科校畢業後進入台灣總督府鐵道部服務，1951年任職於金山行，1959年進入和泰汽車任職，服務超過60年，任職期間經歷日本車管制進口、籌備大汽車廠、領導和泰汽車轉型等艱辛挑戰，同時也見證台灣汽車工業發展軌跡，蘇燕輝先生一生與汽車為伍，以強大的決心和過人的能力以及對汽車的熱愛，推動台灣汽車產業發展，為台灣經濟發展做出偉大的貢獻。

1949年和泰汽車取得豐田汽車台灣總代理權，成為豐田汽車第一家海外總代理；1959年蘇燕輝家族企業金山行入股，並由蘇燕輝出任和泰貿易股份有限公司總經理一職，自此蘇燕輝孜孜矻矻，推動和泰汽車及台灣汽車產業發展。

進入和泰後，蘇燕輝配合政府政策，銷售進口豐田車款，1969年行政院開放，由中信局執行代理進口小汽車，和泰申報代理豐田的CORONA、MARKⅡ、CROWN三車款，由蘇燕輝先生帶頭研擬販賣策略，在行政院核准公告30日內，已擁有進口總數2,567輛中的803輛，市占率31％，遠超過其他代理公司。

早於1960年代，蘇燕輝為和泰汽車打造強健的經營制度，並關心員工生計，待人和氣，深獲集團員工愛戴

除了於事業上奮鬥不懈，蘇燕輝生活上嚴謹、待人和氣，很喜歡跟公司幹部聊天話家常，不吝分享傳承汽車的熱愛，目標將和泰汽車打造成受人尊重的企業，於1960年代初期首先訂下將獲利公平分配給員工之原則，只要公司有獲利，每年春節都加發三個月獎金，時常關心員工生計，凝聚員工向心力；並建立股東利益分配與董監事酬勞制度，逐漸深化公司的經營內涵；同時，堅持用人唯才的觀念，尊重專業經理人的經營，導入各項預算、目標管理以及人事制度等縝密的管理制度，為和泰汽車打造組織化及國際化的根基，當時所建立的目標管理制度沿用至今，為和泰最重要的管理工具之一。

1977年政府宣布限制日本車進口，和泰經營空間瀕臨斷絕，以販賣進口車為主的和泰汽車，銷售受政府政策影響，讓蘇燕輝更加堅定要將豐田汽車引進台灣，在地生產國產化車輛的想法，唯有如此，才能穩定提供台灣市場需求，和泰汽車也能穩定推動汽車銷售，讓公司長期穩定的成長，是蘇燕輝最大的心願。

1984年和泰汽車與日野汽車合資買下通用汽車在台成立的華同汽車，並改組為國瑞汽車。蘇燕輝擔任國瑞汽車董事長期間，歷經不斷的和政府交涉，1988年豐田汽車入股國瑞汽車並簽訂技術合作契約，同年6月導入生產商用車ZACE，次年導入乘用車CORONA，蘇燕輝自1959年進入和泰服務開始，28年努力不懈的奮鬥，終於引進豐田車及日野大型車來台生產及銷售。

1997年適逢和泰50周年慶時，蘇燕輝居安思危推動為期五年的構造改革，包含引進符合台灣之車種、內部組織重整、周邊事業發展方向、經銷商資本結構強化等專案，奠定和泰汽車於台灣汽車市場領先地位，自2002年開始以連續蟬聯18年台灣汽車市場銷售冠軍，導入多款暢銷車種，屢創銷售佳績。

2003年和泰汽車獲得行政院頒發國家品質獎，為最高經營品質的榮耀；同年度和泰汽車稅前淨利達25億元，相較構改前成長超過兩倍，構造改革所帶來的效益逐漸顯現，2010年和泰稅前淨利突破55億元，約42％淨利來自價值鏈投資事業，茁壯成長的和泰汽車集團在汽車事業鏈的營運上已奠下穩固基石。

2014年國瑞汽車成為單一車廠年產量達20萬輛，外銷突破10萬輛的汽車製造廠，經濟部部長頒發一等經濟專業獎章予時任國瑞董事長蘇燕輝及日本豐田汽車公司社長豐田章男，肯定30年來對台灣汽車產業的貢獻。

蘇燕輝在公司治理的哲學上，秉持學習陶朱公的儒商商魂與經商致富哲學，一直以陶朱公理財十二則戒為座右銘勉勵自己，更督促全體員工於最好的時候做最壞的打算與最好的準備，蘇燕輝憑藉著無比的毅力以及過人的能力，帶領和泰度過禁止進口與金融危機的難關，是台灣汽車產業歷史上非常難得的活字典。

在他90歲生日時，更撰寫「我與豐田．和泰的汽車生涯」一書，留下他畢生的心血與經驗傳承。回顧蘇燕輝生平，終其一生以他最喜愛的汽車產業作為終身努力奮鬥的事業，並做出對台灣汽車產業的卓越貢獻，對於蘇燕輝的逝世，實乃台灣汽車產業的損失。

2010年，蘇燕輝退休，集團經營交棒予和泰車董事長黃南光與其子蘇純興。2017年和泰汽車70周年慶，總經理蘇純興以Think Amazing為願景，勉勵同仁以跳脫框架的思考模式，來因應快速變化的數位時代。面對汽車產業日新月異的環境，和泰汽車將以蘇燕輝傳承予每位員工的精神，以沒有最好只有更好，永不放棄，大膽挑戰的態度，持續提供給顧客更超越期待的產品與服務。

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