新冠肺炎確診個案曾經到校，屏東大學全面消毒。(翻攝畫面)

針對海軍敦睦艦隊發生新冠肺炎群聚感染，其中1名確診官兵曾經到過屏東大學，即刻啟動疫調，發現確診個案是音樂系校友，16日夜間到校參加社團活動，地點為屏師校區表演廳一樓弦樂社，未曾到過其他校內場所，當天直接接觸同學共有3名，現已居家隔離檢疫中，並並進行環境消毒，並密切追蹤相關學生後續健康情況。

屏大指出，直接接觸的3名同學17日均未到校上課，18日、19日是假日，沒有課程，20日即居家檢疫，也就是說與這3名同學一起修課的同學都未接觸，不必恐慌。

另全校與這3名直接接觸的同學有過接觸的師生，共有20名學生及9名教職員工，目前均自主健康管理，並持續疫調中，已經啟動安心就學方案，實施線上教學。至於確診個案曾到過的場館，周末均已全面消毒。

屏大也宣布，即日暫停所有學生社團活動，且出入校園均須佩戴識別證，非洽公者不得進入。

(中時 )