和泰汽車今天上午發布新聞稿表示，集團總裁蘇燕輝於4月19日晚間辭世，享耆壽93歲。和泰車與家屬商議後，決定在和泰車總公司4樓設立致意會場，開放給大眾悼念，並向家屬致意。

蘇燕輝在和泰車服務超過60年，見證整個台灣汽車產業的發展歷史，他一生對汽車的熱愛與奉獻，堪稱台灣汽車產業的重要推動者，而對於員工的照顧與社會的回饋更是不遺餘力。

蘇燕輝於2010年退休後，擔任集團總裁，順利交棒予董事長黃南光，目前和泰車各集團版圖也都持續蓬勃發展。（編輯：黃國倫）1090420

(中央社)