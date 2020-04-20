和泰汽車總裁蘇燕輝辭世 享耆壽93歲 18:352020/04/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和泰汽車今天上午發布新聞稿表示，集團總裁蘇燕輝於4月19日晚間辭世，享耆壽93歲。和泰車與家屬商議後，決定在和泰車總公司4樓設立致意會場，開放給大眾悼念，並向家屬致意。 蘇燕輝在和泰車服務超過60年，見證整個台灣汽車產業的發展歷史，他一生對汽車的熱愛與奉獻，堪稱台灣汽車產業的重要推動者，而對於員工的照顧與社會的回饋更是不遺餘力。 蘇燕輝於2010年退休後，擔任集團總裁，順利交棒予董事長黃南光，目前和泰車各集團版圖也都持續蓬勃發展。（編輯：黃國倫）1090420 (中央社) #和泰車 #蘇燕輝 #汽車 #集團 #總裁 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 新冠升溫降低原油需求！WTI期油「跌破0元」負油價時代來臨 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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