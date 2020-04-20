國民黨革命研究實踐院院長羅智強今射出革實院第三支箭，邀20名黨公職民代加入革實院「致勝鮮師」陣容，參與培訓國民黨青年的重責大任外，也將擔任直播節目「未來沙龍」與談人。羅智強感謝20名民代老師在國民黨最低迷的時刻響應1000萬募款計畫，慷慨解囊。

羅智強也預告，明晚上八點會在他的臉書上PO出革實院「未來沙龍」首播前總統馬英九、黨主席江啟臣對談「新冠後的台灣」。

今天公布「致勝鮮師」名單，立委部分有蔣萬安、賴士葆、吳怡玎、洪孟楷、陳以信、曾銘宗、魯明哲、鄭正鈐；縣市議員則有朱珍瑤、李柏毅、邱于軒、林耕仁、徐弘庭、秦慧珠、張斯綱、陳偉杰、鐘沛君、戴錫欽、羅廷瑋、徐巧芯。

羅智強說，革實院未來將採取微型化、分散化、去中心化以及直播化的新平台做法，將媒體多元的形式整合在一起，年輕朋友可以用微型化互動方式，跟「致勝鮮師」有更多激盪跟火花。第一波除了20名民代師資，未來也會去尋訪專家學者擴展師資陣容。

立委魯明哲表示，革實院的「革」，已經從過去「革命的革」變成「改革的革」，他願站第一線與大家一起實踐改革，希望用新媒體、新方法，讓民眾重新認識國民黨。

洪孟楷說，現在的國民黨是「最沒有的時刻」，但也是因為最沒有，才擁有的最多；這次龐大的師資陣容，代表每個人都願意出錢出力，為國民黨、中華民國打拚。

革實院副院長游淑慧表示，有人說防疫時期，國民黨很難有所表現，但現在國民黨可以厚植自己的實力，向下紮根，改革實踐；革實院上周開通線上捐款，至今已收到逾100人捐款，很感謝大家支持，這一次的導師群不只出力也出錢，響應革實院募款計畫。

(中時 )