海軍敦睦艦隊群聚感染讓台中連11零確診破功，台中市長盧秀燕20日召記者會重新公布其中3名設籍台中的實習生與士兵足跡，她說，台中連續11天台中市零確診守得相當辛苦，現在不小心破國防部弄破網，民眾很警張，呼籲中央口罩停止援外，讓民眾每天一人一片，確實可做好防護工作。

敦睦艦隊24人群聚感染，其中有3人為台中市人，台中市政府如擠牙膏般分兩階段公布3人足跡，備受外界爭議，盧秀燕上午親上火線說明，表示，疫調工作相當艱辛，警政署在19日晚間8點才到地方3確診者的通聯紀錄，經警方一一核對，所以才會在19日9點多再透過群組、臉書公布3人暴露時間較久的時、點。她也預告隨著疫調不斷進行，不排除有確診者或744名敦睦艦隊實習生或士兵女友在台中，可能還會有更多的熱點會出現。

對於國軍爆出群聚感染，造成民眾恐慌，盧秀燕委曲表示，台中市連續11天零確診守得很辛苦，卻被國防部弄破，台中市政府積極善後、補破網，中央及各縣市陸續發布足跡、熱點，讓民眾非常警張，很多民眾反應，他替民眾發聲，繼然已造成各縣市防疫破口，擔心社區感染，大部份市民朋友希望口罩停止援外，希望台灣的民口罩每天一人一片，讓民眾自我防護，也保護別人。

(中時 )