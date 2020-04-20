伊林娛樂藝人李懿和妹妹共同經營個人YouTube頻道《什麼啦！李懿旅遊》節目，分享私房住宿，從去年下半年開始經營，現有幾支觀看數突破10萬，收到不少網友的回饋，她非常開心。除經營頻道，她還主持網路節目《懿想天開》，繼先前挑戰考重機駕照、跳鋼管舞後，日前考取普通大貨車駕照，她笑說：「以後不怕失業，貨運公司快來找我，我現在是『大貨車辣妹駕駛』!」

喜愛旅遊的李懿和妹妹一起經營YouTube頻道，介紹很多精挑細選民宿、飯店、寵物友善旅館，網友會照著影片去住宿，讓她感覺，「有給大家出到意見。」她和妹妹分工，她負責幕前介紹，妹妹負責幕後拍攝、剪接、後製，李懿說：「我是個喜歡主動出擊的人，不喜歡坐著等工作，我希望可以多做一點我可以做的事情。」她目前遇到的民宿主人都很好相處，「老闆們很用心經營，他們對台灣這片土地還有家鄉，都有非常多的想法，每次都會聊很久，非常熱情；有一次拍民宿，連隔壁鄰居都陪著我們拍攝，甚至還請我們去家裡吃飯，就像回到自己家一樣。」邊工作邊旅遊，好玩又有成就感。

李懿練習開大貨車。(伊林娛樂提供)

而網路節目《懿想天開》，每集挑戰突破自我，日前李懿去上28天駕訓課程，一次就考過，順利拿到大貨車駕照，她透露自己已10幾年沒開手排車，對手排駕駛很陌生，從打檔就花了一些時間熟悉，後來越來越上手，倒車入庫、路邊停車、曲線進退、上坡都難不倒她，教練對她很有信心，李懿謙虛說自己是「練習型選手」，不是「考試型選手」，「我練習的時候很好，不代表考試就能表現得很好，我好怕考不過。」考前她非常緊張，最後終於不負眾望考上。

(中時 )