台積休兵，台股指數在平盤附近游走！

上周台積電(2330)法說會釋出比市場預期好的第2季展望及不調整今年資本支出，且美國疫情高峰似乎已過，在台積電領軍大漲帶動下，台股指數收高直逼10600點，不過台股急漲過後，高檔獲利了結賣壓及解套賣壓開始湧現，且台積電在上周五急漲後，今天股價拉回，加上台灣確診案例又增加，讓今天的台股多頭熄火，資金轉向中小型股個股表現，定穎(6251)、長佳(4550)、晟德(4123)、亞諾法(4133)、士紙(1903)、景岳(3164)、中天(4128)盤中股價強攻漲停板，在群龍無首、市場觀望氣氛濃厚下，台股指數在平盤附近震盪，截至11點30分為止，加權股價指數為10585.27點，小跌11.77點，成交量877.54億元；OTC指數為131.47點，上漲0.72點，成交量203.78億元。

今日上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲1.75%，其次是汽車類股及造紙類股，分別上漲1.42%及1.25%，表現較差者為塑膠類股、油電氣類股及半導體類股，塑膠類股下跌1.11%，油電氣類股下跌0.8%、半導體類股下跌0.55%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲2.62%，表現最差為鋼鐵類股，下跌0.84%。

就技術面來看，全球資金行情熱燒，且台積電法說會報喜，帶動上周台股指數持續驚驚漲，終場加權股價指數10597.04點，累計一周上漲439.43點，漲幅為4.33%，周成交值8627.35億元，較前一周增加，周K線收紅，為連續第4周收紅K線，上櫃指數收盤為130.75點，上漲4.39點，漲幅為3.47%，周成交值2004.95億元，較前一周增加，周K線收紅，為連續第4周收紅K線；今天台股因台積電及蘋果概念股股價漲多回檔，指數遭到壓抑，盤中指數在平盤下游走；台股經過幾周急彈後，指數兵臨上檔下彎季線、半年線及年線約在11200點附近反壓，目前景氣下行壓力及美股科技股財報等變數影響升溫，須留意台股短線漲多逢壓震盪機會將升高；周指標低檔向上，月K線走紅，中期台股可望在10年附近築底；指數接連上漲，拉抬5日線持續向上走升，短期均線5、10、20日線持續多頭排列，KD值在89高檔區震盪盤堅，然而在上有層層套牢賣壓，季線持續下壓近逼下，短期間指數將落在10300點到10900點之間整理。

分析師表示，台積電上周法說會公布優於預期的第1季獲利及第2季展望，以及瑞德西偉證實對新冠肺炎顯著有效，激勵台股及全球股市再創高，台股指數最高來到10710點，剛好大彈到台股指數大跌3645點的0.6位置，此次台股大幅反彈是否可以脫離以往歷史經驗(反彈0.6)，直接反彈挑戰波段跌幅的0.618甚至超過仍有待觀察，但因台股已急彈逾2000點，預期再上漲的空間將越來越有限。

受到新冠肺炎疫情影響造成失業率大增，未來一兩季全球經濟不會好，台股大盤指數及個股股價均已大幅反彈，建議投資人以刪去法剔除不可投資的產業及弱勢股，只選擇未來趨勢有利的產業及強勢股就好，汰弱留強；未來趨勢有利的產業以食品、防疫、伺服器、遠端視訊及5G網通、宅經濟、自動化等產業為主，不過由於相關個股漲幅已大，短線不建議再大量追高，須等股價拉回再來承接。

(時報資訊)