零確診將破功？台東縣長：磐石艦上有台東籍子弟服役 12:042020/04/20 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣長饒慶鈴（左）今天表示，敦睦艦隊染疫船艦確有台東籍子弟服役。（莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣長饒慶鈴今天在「向一線防疫人員致敬」活動後接受媒體訪問時表示，敦睦艦隊染疫船艦上確有台東籍子弟，目前都在檢疫中，至於人數及是否有回台東等資訊，由中央公布，她不便公布。 饒慶鈴指出，台東目前仍是零確診 這是大家努力的結果，但也不是抗拒就不會發生，她更關心的是艦上染疫的弟兄們能否盡快採檢體，若確診趕快得到醫治，期待整個艦的安排狀況都是好的，但非縣府能安排，只能聽中央的指令。 饒慶鈴表示，縣府目前持續做好健康把關，在入口處做體溫的量測，居家隔離及居家檢疫也都嚴格執行中。 (中時 ) #饒慶鈴 #台東 #子弟 #居家 #檢疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 短評／入境集中檢疫 04:102020/04/16 時論廣場 秋冬國旅補貼2.9億 台東創29億效益 04:102020/04/17 地方新聞 留不住誠品 饒慶鈴無奈 01:062020/04/18 地方新聞 獨／男星赴日深感文化衝擊 戴口罩竟「不被信任」 21:022020/04/18 娛樂 大江 搶食檢測大餅 04:092020/04/19 證券．權證 豐田國中合作北藝大 培育音樂人才 04:102020/04/19 地方新聞 居家檢疫男7度偷溜遭罰70萬 衛生局寄罰單上門他又失聯 12:242020/04/19 社會 居家檢疫7度違規外出 陸男落跑？黃偉哲：未來返台照罰 13:002020/04/19 政治 陸籍男居家檢疫7度趴趴走挨罰70萬 恐罰不到錢 15:012020/04/19 社會 陸男落跑 居家檢疫7度外出遭罰70萬 已返陸 04:102020/04/20 生活新聞 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 不斷更新》海軍24確診全台足跡曝光 到過9縣市40多據點 - 生活 驚！北市1染疫海軍 與女友17日到家樂福桂林店爭鮮 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 中市3確診士兵足跡 詳細時間地點看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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