台東縣長饒慶鈴今天在「向一線防疫人員致敬」活動後接受媒體訪問時表示，敦睦艦隊染疫船艦上確有台東籍子弟，目前都在檢疫中，至於人數及是否有回台東等資訊，由中央公布，她不便公布。

饒慶鈴指出，台東目前仍是零確診 這是大家努力的結果，但也不是抗拒就不會發生，她更關心的是艦上染疫的弟兄們能否盡快採檢體，若確診趕快得到醫治，期待整個艦的安排狀況都是好的，但非縣府能安排，只能聽中央的指令。

饒慶鈴表示，縣府目前持續做好健康把關，在入口處做體溫的量測，居家隔離及居家檢疫也都嚴格執行中。

(中時 )