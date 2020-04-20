新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，經濟部近日公布外送國家隊成軍，本土外送平台「有無外送」入選，除經濟部給予店家的優惠待遇，業者更是佛心來著，再加碼補助1.5萬元，與店家共體時艱，共同度過疫期難關。

為協助商家度過難關，經濟部編列補助引入外送服務。第一波入選國家隊有5家業者，分別為「cutaway」、「有無外送」、「foodomo」、「inline」、「全球快遞」，將提供餐飲業、零售業商家「免上架費」、「降低抽成費用至15%」的優惠方案。

「有無外送」抽成費從原先30%直接降為15%，並且給予獨享全店產品7折優惠，與「有無外送」合作的店家，若補助期間使用完經濟部提撥的1.5萬補助款，再補助1.5萬元，總計給予店家優惠最高上限3萬元整。

相較其他外資外送服務業者提出30%至40%抽成費，對半砍抽成費有加重平台負荷疑慮。「有無外送」副總經理劉育榮表示：「以目前外送平均客單價而言，額外補助15%講實話真的是做一單賠一單。與其說砍半抽成會增加平台營運負荷，如果能幫助餐飲業者渡過這次疫情所造成的難關，我們反倒視此舉是個甜蜜的負擔。」

劉育榮進一步說明，因「有無外送」與外資外送平台不同，是100%全台資企業，在此非常時期且有政府作為領頭羊的情勢下，聯合補助餐廳此舉是勢在必行。況且能在期間內使用總3萬元補助款的餐廳必為熱門店家，如此受消費者喜愛的店家，「有無外送」樂意共襄盛舉。

經濟部也提醒，這項方案補助的對象是過去未在外送平台上架的餐飲業，而非外送平台，將要求參加此方案的外送業者，先不要向餐飲業或零售業收費，待服務正式上路並經同意，外送業者才能代為請領補助款，如果外送業者沒有依規定執行，將取消資格。

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(中時電子報)