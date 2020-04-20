海軍敦睦艦隊出現24例新冠肺炎確診，外界懷疑是否染疫官兵有隱匿病情，造成防疫缺口。對此，國民黨立委吳斯懷認為，不能把海軍艦艇當成郵輪來看，這是不了解海軍，海上可能因為暈船感到不適，造成誤判，因此不能歸咎於醫官跟確診官兵。

吳斯懷表示，這次海軍敦睦艦隊出航30多天，其中很多官兵學生是第一次長時間海上航行，軍艦不是郵輪，暈船不舒服都會造成嘔吐、頭痛或是身體其他不舒服的地方，容易造成醫官誤判，不能把責任丟到醫官跟確診官兵隱匿病情，這是不公平、不了解海軍。

吳斯懷說，試想你是一個年輕人，第一次出海就30天，如果不會感到不舒服、暈船，我才覺得奇怪，他說他在軍中也經常乘坐艦艇，不過就是三兩天都讓他非常不舒服，如果有風浪大的幾個海域，海軍官兵本身都會暈船，有不舒適是很正常的。「不要用坐郵輪的心態，來評論海軍官兵為什麼醫官不如實報告，甚至指向官兵隱匿不舒服，這些都不應該是事實。」

對於是否有官兵可能偷下船所以染疫？吳斯懷認為機率是零，但是靠港之後有個問題可以探討，如果船在外海錨泊，有沒有補給廠商要上傳補給蔬菜生鮮？有沒有海軍長官上船慰問他們？有沒有軍官去協調公務？這些就可能變成是本島帶上船去的疫情，這些都不能排除，需要專業角度去了解。

對於咎責的問題，吳斯懷表示，不能去獵巫基層官兵，他們也不知道被感染，也是受害者，他們是我們國家的戰力。反而應該檢討是誰下出航的決策？畢竟現在漢光演習延後、參訪延後、新訓減半、其他重大演訓都調整，為什麼還執意出航？這絕對不是基層的決策，他們只是聽命行事。

吳斯懷也呼籲不要先談咎責，要誰下台，此時應該先做好防疫，圍堵疫情擴散，此時不宜談論叫誰下台，讓疫情穩定下來，把軍心穩定下來，並考慮空軍跟陸軍有沒有這樣的問題？據他所了解，這些都不排除可能發生在陸軍跟空軍，因此防疫教育有沒有落實？警覺夠不夠？都應該檢討改進。

(中時 )