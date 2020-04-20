新北市府20日上午9時30分舉行模擬疫情失控後的擴大管制兵棋推演，新北市長侯友宜會後受訪指出，這次疫情跟災害應變是完全不一樣，「易收難放」，發出禁令很容易，但要怎麼放卻是難題，放得不好還可能造成第三波攻擊，這不只是單一台灣的挑戰，也牽動全球，新北會持續配合中央。

侯友宜說，新北市目前做好第一階段全力防堵社區感染發生，第二階段也曾在新店央北舉行實地演練，第三階段擴大管制無法實兵演練，只能透過這次兵棋推演，了解各局處該扮演的角色，與物資盤點狀況。

侯友宜說，這次設定管制14天，並且要有7天0確診才能解除管制，這是最基本狀況，如果疫情沒法快速紓緩，封鎖就不會只有14天，會彈性調整，甚至有可能會長達一個月。

侯友宜致詞時也說，這次兵推還有很多探討空間，疫情恢復期不會馬上恢復，入境外國人何時要放，學校要不要馬上復課，這要根據疫情一點一滴適度開放。

侯友宜說，未來中央一有命令就馬上啟動，新北跟台北、宜蘭、桃園、基隆共同並肩作戰，這次推演新北扮演拋磚引玉的角色，各縣市、中央也可以根據這版本適度調整。

(中時 )