繼美國、法國海軍之後，台灣敦睦艦隊18、19日也有24名官兵，確診感染新冠肺炎（COVID-19），由於3國軍艦上的官兵長時間待在有限空間，確診率高的驚人，堪稱是傳播病毒的溫床。以下是3國軍艦染疫確診人數與確診率。

台灣敦睦艦隊：至19日為止確診24人，確診率7%。中央流行疫情指揮中心採檢艦上700多名官兵，18日確診3人，19日再一口氣暴增21人，目前敦睦艦隊的磐石艦共有24人染疫。

美國航空母艦「羅斯福」號660人染疫，確診率13.5%（資料照／路透社）

美國羅斯福號：至17日為止確診660人，確診率高達13.5%。據美國海軍發言人指出，羅斯福號上共有4865名官兵，目前的確診率為13.5%，同樣鎮守東太平洋的第3艦隊卡爾文森號、尼米茲號，以及第7艦隊的雷根號，都傳出水兵確診。美國海軍目前還在追查源頭，目前確認羅斯福號上前2起病例，是海軍航空隊第11航空聯隊的2名人員。

法國航空母艦戴高樂號與打擊艦，確診率達驚人40%。（美聯社）

法國戴高樂號與打擊號：1081人篩檢呈陽性，確診率40%。《法新社》報導，法國國防部長帕麗（Florence Parly）表示，戴高樂號與打擊共2300名官兵當中，已有2010人接受篩檢，其中1081人確診。戴高樂號執行任務期間，曾停靠法國港口佩斯特（Brest）與地中海島國賽普勒斯（Cyprus），目前當局正全力追查染疫官兵的感染源與接觸史。

(中時電子報)