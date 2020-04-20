總統府發言人丁允恭穿焚燒國旗T恤受訪。（取自黃健豪臉書）

總統府發言人丁允恭今天接受媒體採訪關於海軍染疫時，卻穿著焚燒中華民國國旗的T恤出現在螢光幕前，此舉讓藍營相當憤怒。國民黨立委洪孟楷痛批，污辱國旗也等於污辱國家，總統府發言人正在污辱我國國旗，「蔡英文總統，請您展現捍衛台灣的決心，您能接受「燒國旗」嗎？」

洪孟楷指出，丁允恭身穿一件黑色衣服，上面圖示很明顯是拿打火機燃燒青天白日滿地紅國旗，令人傻眼，發言人是代表總統發言，所以這代表總統對於國旗的態度嗎？總統府的發言人卻對於國旗如此輕藐態度，徹底失格，離譜到沒有下限。

洪孟楷說說，防疫期間「Taiwan can help」伴隨青天白日滿地紅國旗各地做外交，蔡英文總統也曾說過「國旗不是哪一個黨的專利」，所以能夠把國旗拿出來、秀出去，這是全台兩千三百萬人共同的驕傲，既然如此，又怎麼能夠容忍發言人穿這樣的衣服呢？

洪孟楷並指出，《刑法第160條》規定，意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。總統府發言人，是不是已經有犯法之嫌？明明解釋艦隊染疫，卻穿這樣的衣服受訪，已經不能講是豬隊友，因為很顯然，他根本跟全台2300萬人不同隊。

國民黨台中市議員黃健豪也諷刺，統府發言人身上這件衣服要去哪買啊？「我也想買幾件，送給蔡英文總統及內閣官員，當做520就職賀禮。」

黃健豪說，中間那顆太陽圖騰，是12道光芒，看起來很像國旗或是海軍軍旗，旁邊那個很像打火機，看起來就是一件表達拿打火機燒旗幟的衣服，「然後穿在中華民國總統府發言人身上，說明我國的海軍事件。」

(中時 )