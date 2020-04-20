Supermicro（美超微）宣布旗下為第二代AMD EPYC處理器進行優化的業界領先伺服器產品組合，創下了27項性能基準值及評分的世界紀錄。除了具有業界第一個刀鋒型平台，Supermicro新推出的H12 A+伺服器系列產品，全面支援最新發佈的高頻AMD EPYC 7Fx2系列處理器。

在全新H12 SuperBladeR以及單處理器和雙處理器節點Twin A+伺服器的基礎上，Supermicro將推出下一世代A+伺服器WIO系列，以及可支援8張雙倍寬度GPU的4U伺服器。此系列的A+伺服器透過PCI-E 4.0 x16可達200G的傳輸速度，每個CPU插槽可支援DDR4 3200MHz記憶體容量高達4TB，從而達到前所未有的超高效能水準。

Supermicro現場應用工程與業務開發部資深副總裁Vik Malyala表示，Supermicro A+伺服器搭載第二代AMD EPYC處理器獲得27項創世界紀錄的性能基準值及評分。舉例來說，我們的A+伺服器在TPCx-IoT參數指標達到了世界領先的性能水準，其中H12 TwinPro採用新型高頻AMD EPYC 7Fx2處理器，相較於之前的各個記錄保持者，此款伺服器具有最高的性能和最優異的性價比。

AMD伺服器業務部資深副總裁暨總經理Dan McNamara如此表示，對於Supermicro推出搭載第二代AMD EPYC處理器的全新系列伺服器，特別是業界首款應用AMD EPYC技術的刀鋒伺服器，我們高度期待。透過新型高頻第二代AMD EPYC 7Fx2處理器顯著提升的效能，Supermicro能幫助廣大的客戶群在關鍵的企業工作負載上取得更好的成果。

全新A+ SuperBlade採用性能與密度經優化的資源節約型架構，在8U機箱可配置多達20個可熱插拔的單處理器節點、100G EDR以及即將推出高達200G HDR InfiniBand的整合式網路結構。藉由共享式散熱系統、電源和網路基礎架構，此款高性能、密度優化且節能的A+ SuperBlade可幫助許多組織大幅降低初始資本和營運上的支出。

Supermicro A+ WIO系統提供了廣泛的I/O選項，幫助客戶優化儲存和網路替代方案，提升性能與效率，並能找到與客戶應用領域完美匹配的解決方案。這些單處理器1U伺服器支援3個PCI 4.0 x16插槽、8或16 DIMM版本，以及備援式高效白金級電源供應器。WIO和Ultra A+系統均可透過單或雙處理器系統支援10到24顆NVMe硬碟，無需PCI-E交換器即可享有絕佳的儲存性能。

為了最大程度地加快AI、深度學習和HPC工作處理，Supermicro推出全新A+ GPU系統，透過直連式PCI-E 4.0 x16 連接CPU到GPU通道，最多可支援8張全高、雙寬（或單寬）GPU。無需任何PCI-E交換器即可獲得最低延遲和最高頻寬。該系統還可支援多達3個額外的高性能PCI-E 4.0擴充插槽，能用於多種用途，包括高達100G的高性能網路傳輸。附加的AIOM插槽可支援Supermicro AIOM卡或OCP 3.0夾層卡。

Supermicro提供基於EPYC架構系統及Server Building Block Solutions的業界領導產品系列組合，包括ATX和E-ATX主機板。從單處理器主流伺服器及WIO伺服器，到高端的Ultra伺服器系統以及涵蓋BigTwin與TwinPro的多節點系統，Supermicro提供多種配置的可能性，幫助客戶建置最佳化應用的解決方案。

(工商 )