鏡週刊報導稱接獲「匿名正妹」爆料，藝人唐從聖看到李沛旭和曾智希「喇舌」，讓李與女模蔡淑臻的婚事告吹。唐從聖事後提告求償200萬元並登報道歉，台北地院今開庭，雙方當庭和解，鏡週刊同意賠償80萬元，並在週刊登載道歉啟事，唐從聖則將撤告。

鏡週刊2017年間的報導指出，正妹爆料李沛旭「夜唱醉喇」曾智希，被眾人發現拍照，後來照片傳到蔡淑臻手上，因而影響李、蔡婚事，消息來源則是之前偷偷生子、對外撒謊單身的唐從聖。

唐從聖不滿被指是八卦新聞源頭，控告鏡週刊社長、廖姓總編輯及負責娛樂新聞的副總宋筱玲妨害名譽。台北地檢署偵查期間，宋女拒絕提供爆料正妹身分，僅提出對話紀錄，檢察官認為報導僅根據轉述，未向唐求證，將她起訴；社長、總編輯因未參與這則報導決策，獲不起訴。

唐從聖另提民事訴訟，向宋筱玲求償200萬元並登報導歉，北院今開庭雙方和解，鏡週刊同意賠償80萬元，並在週刊登載道歉啟示，待鏡週刊履行和解條件後，唐從聖也將撤回民、刑事告訴。

唐從聖,李沛旭,曾智希,蔡淑臻,喇舌,八卦,妨害名譽,和解, 匿名正妹,鏡週刊

(中時 )