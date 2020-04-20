民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今日於立院民眾黨團辦公室召開記者會表示，蔡英文總統說，酷碰券是振興階段不是紓困，既然是振興就應該雨露均霑，而非獨厚特定廠商。

今日現場也邀請電子支付專家林坤正，以及中華民國無店面零售商業同業公會秘書長許生忠、組長塗家興，一起來探討酷碰券現行辦法可能產生的問題。

邱臣遠說，這次酷碰券發放的規劃，眾多非現金支付的管道被排除了，包含會員數未滿100萬的電子支付業者「悠遊付」、悠遊卡、一卡通和信用卡，使用NFC感應的電子支付如Apple Pay、Google Pay也都出局。

邱臣遠指出，目前台灣非現金支付佔38％，2月份信用卡2,184億元、電子票證(悠遊卡、一卡通等)61.9億元，而電子支付(街口支付、LINE Pay等)管道是最少的，僅27.8億元。

蔡壁如表示，經濟部想要順便推動非現金社會，其實有很多種管道，現在用政府舉債來獨厚少數電子支付平台衝用戶數，恐成為本末倒置的作法，政府也不應該設下高門檻圖利特定業者。民眾黨主張應直接將折扣交給消費者，讓民眾自由選擇電子支付平台，讓市場決定救哪些商家，振興庶民經濟，對產業升級有長期的價值。

(中時 )