海軍敦睦軍艦共有24人確診，其中1人曾自行駕車到苗栗與女友相聚，苗栗縣政府已針對個案接觸場所完成清潔消毒，20日上午再公告個案足跡。

縣府獲報後，19日完成個案曾經接觸停留之場所全面完成清潔消毒作業，4名接觸者也已安排就醫採檢，並進行居家隔離，後續也將責成相關單位密切追蹤接觸者之健康狀況。

20日縣府公布足跡，確診個案曾於17日中午12點至下午1點在五花馬水餃館(頭份店)、下午2點到4點半新竹某風景區、傍晚6點到6點10分全聯福利中心頭份中央店的雞蛋區跟樟腦丸區、傍晚6點10分到6點20分思夢樂頭份店女性內衣區。

縣長徐耀昌呼籲，目前該軍艦實習生及軍人均由中央安排入住集中檢疫所密切觀察中，民眾毋須恐慌，並做好手部衛生與咳嗽禮節，盡量減少非必要之社交活動或至人口密集的場所，保持社交距離，室內1.5 公尺、室外1 公尺、全程佩戴口罩，保護自己，也保護別人。

(中時 )