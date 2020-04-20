水利署南區水資源局指出，每年已編列預算回饋地方，對抗議訴求會在了解後加強溝通。(莊曜聰攝)

列入前瞻基礎建設，斥資120億元推動的曾文、南化水庫聯通管工程，目前完成設計發包，即將動工，但此時地方上又有不同聲音，還在台20線玉井到南化沿線路段掛起白布條抗議，指工程「執意破壞山區地理、誓死保護美麗地理環境」等；水利署南區水資源局表示，與地方多次協商，每年會編列3600萬經費給玉井、楠西、南化3公所運用，對此將再加強溝通。

曾文、南化水庫聯通管線全長約25公里，從曾文水庫出發，經過玉井的虎頭山，再到南化水庫系統的淨水場，地上工程與地下推進並行，沿著台3線施作，預計2024年完工，抗議民眾認為，在台3線開挖、埋設，將引發房屋毀損、交通堵塞，並影響農作物採收等。

據了解，抗議民眾打算投訴總統府，也醞釀發起抗爭，台南市議員周奕齊服務處也接獲陳情，正邀集玉井、楠西、南化等3區有異議的民眾共同協商，希望能在兼顧地方權益的前提下，尋求最好的解決方式，讓重大公共工程能夠順利進行。

南水局副局長鄒漢貴指出，從2017年迄今已舉辦多場說明會與公聽會，並深入地方與居民面對面對話，討論後針對地方需求，每年將會各編列1200萬元的經費回饋玉井、楠西、南化等受到工程影響的行政區，協助周邊環境改善等，目前也有公所提出計畫申請，對於民眾表達抗議，將會了解後再溝通。

(中時 )