眼見疫情又再度爆發，為預防疫情，交通部航港局今日表示，因應防疫需要，自4月21日起暫停民眾參觀轄下管理的燈塔多媒體互動室及展覽室。

航港局表示，將關閉燈塔園區內室內參觀處所，如多媒體互動室及展覽室等，並管制園區容留人數及要求民眾配戴口罩，以防範發生大規模社區傳播。

航港局呼籲，請民眾在防疫期間，務必遵守相關規範，以降低社區感染與傳播的機會，保護自己也保護他人；未來待疫情平息，將在適當時機再予以開放參觀。據悉，三貂角、白沙岬是目前唯二有多媒體設施的燈塔。

(中時 )