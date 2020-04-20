航港局宣布 明起2燈塔禁止進入多媒體室 12:282020/04/20 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 燈塔。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 眼見疫情又再度爆發，為預防疫情，交通部航港局今日表示，因應防疫需要，自4月21日起暫停民眾參觀轄下管理的燈塔多媒體互動室及展覽室。 航港局表示，將關閉燈塔園區內室內參觀處所，如多媒體互動室及展覽室等，並管制園區容留人數及要求民眾配戴口罩，以防範發生大規模社區傳播。 航港局呼籲，請民眾在防疫期間，務必遵守相關規範，以降低社區感染與傳播的機會，保護自己也保護他人；未來待疫情平息，將在適當時機再予以開放參觀。據悉，三貂角、白沙岬是目前唯二有多媒體設施的燈塔。 (中時 ) #多媒體 #燈塔 #民眾 #疫情 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》防疫商機 台灣經貿網流量飆高 10:002020/04/16 財經 蝦皮購物獻上感謝 贈衛福部防疫人員2百萬購物金 15:572020/04/16 科技 慰勞員警防疫 徐耀昌贈獎勵金 04:102020/04/17 地方新聞 防疫優等生何必跟放牛班起鬨 04:102020/04/17 時論廣場 專家：陸經濟將呈 NIKE型緩慢復甦 04:092020/04/18 財經要聞 雲縣住宿機構防疫演練 無可挑剔 04:102020/04/18 地方新聞 歐美返台3條件強制入防疫旅館 新北：防疫旅館能滿足需求 10:562020/04/18 生活 侯友宜喊增防疫旅館 可支援臨近縣市 14:272020/04/18 政治 科技防疫護移工 竹市經驗分享 04:102020/04/19 地方新聞 守護移工 多國語言宣導防疫 04:102020/04/20 地方新聞 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 不斷更新》海軍24確診全台足跡曝光 到過9縣市40多據點 - 生活 驚！北市1染疫海軍 與女友17日到家樂福桂林店爭鮮 - 生活 中市3確診士兵足跡 詳細時間地點看這裡 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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