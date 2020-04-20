台中市議會防疫升級，程序委員會今日移至議事堂舉行，連29個局處官員只有一半列席，還隔一個位子。（盧金足攝）

台中市議會20日舉行程序委員會議，決定第3次定期會5月1日登場。（盧金足攝）

台中市議會20日舉行程序委員會議，決定第3次定期會5月1日登場，因應新冠肺炎疫情籠罩全球，市議會防疫也升級，不只委員會移至議事堂，連29個局處官員只有一半列席，還隔一個位子，其餘一半官員在官員休息室待命，議長張清照強調防疫優先，議事組將在開議時，為議員的質詢席建置壓克力隔板，防飛沫及群聚風險。

市議會今日舉行程序委員會議，敲定第3次定期會5月1日登場，主席張清照表示，防疫要注意，議員監督市政的職責也不能鬆懈，議會將擴大防措施，讓63席議員與官員在議事堂的人數控制在100人之下。

市府指出，因應防疫，議會開議時，市長、副市長加上29個局處首長，計31人，與63席議員將近百人，所以官員中，將採取一半列席議事堂，其他一半官員在官員休息室同步待命，有需備詢才進議事堂，官員的備詢席也隔一個位子坐，保持安全距離。

市議員陳成添建議，議員按燈質詢時，如果還未到質詢時間，可先在個人的議員研究室，時間快到才進議事堂，避免所有議員全部湧進，減少群聚風險。

議事組指出，將在議員的質詢席上設在壓克力隔板，不只有所區隔空間，還能達到保持安全距離效果，議員質詢時避免感染之虞，也能在防疫期出席不受影響。

市議員吳瓊華說，疫情嚴峻，議會市政考察應該延期舉行，避免考察時造成防疫風險。

(中時 )