蘋果上周推出平價新機iPhone SE，傳出預購火熱，使新機交付期出現延長，蘋果公司對此表示，正在集中火力加速生產該機款。

陸媒報導，蘋果上周五開啟了新機iPhone SE預購，從目前官網預購的情況來看，銷售狀況相當亮眼，導致新機交付期出現延長，例如美國市場部分版本交付期將延至5月初，大陸市場訂單延長一周以上。

根據蘋果大陸官網顯示，新款iPhone SE黑色和白色的所有版本，交付時間都延長4~6個工作日，而紅色版本預計發貨日期1~2周。

蘋果新機預購火爆的消息也讓外界開始擔心，新冠肺炎疫情是否會影響到該機款後續補貨狀況，以及其相關零件充足與否。報導指出，根據產業鏈的消息，蘋果在這款新iPhone SE的備貨上準備很充分。

產業鏈人士認為，新iPhone SE有機會成為蘋果2020年的重要成長動能，為約1億的iPhone 6系列用戶提供最佳的換機選擇，從目前的訂單投放來看，估計新iPhone SE備貨至少4千萬支，且不排除後續加單的可能性。

(中時電子報)