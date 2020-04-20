#TheLastDance continues 📺



Episodes 3 & 4 begin Sunday, April 26 at 9:00 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/PoWOIsgsOV — NBA (@NBA) April 20, 2020

隨著「飛人」喬丹紀錄片「最後一舞(The Last Dance)」前兩集在20日首度公開，當他提到自己身邊最佳搭檔「大鏢客」皮朋，喬丹不禁這樣表示，「假如沒有皮朋在我身邊，我絕不可能贏下總冠軍，這就是為何我認為他是我生涯最棒隊友！」

昔日被外界譽為「天下第二人」的皮朋，1987年被西雅圖超音速(雷霆前身)以第5順位選上，隨即被交易到公牛，生涯前11個球季都在公牛度過，更跟喬丹兩度完成3連霸，但在喬丹1998年二度退役後，皮朋轉戰火箭、拓荒者等隊。

喬丹在「最後一舞」紀錄片當中這樣形容皮朋的存在，「無論當我在賽前，或是上場打球的時候，皮朋利用很多不同方式幫助我，所以日後不管誰講到了麥克喬丹，他們勢必也要講到史考提皮朋。」接下來第3與第4集將於27日首播。

但在「最後一舞」第2集的一開始，喬丹談到當年皮朋待在公牛的薪水問題，因為喬丹當時年薪3314萬美元，皮朋竟然只領278萬美元，比起朗哈波(456萬美元)、、庫柯奇(456萬美元)、羅德曼(450萬美元)、隆利(318萬美元)等人還低。

(中時 )