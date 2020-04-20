高雄市長韓國瑜拍影片，呼籲市民、企業共體時艱，一起打贏防疫戰爭。（高市新聞局提供）

海軍敦睦艦隊群聚染疫，對高雄防疫造成巨大威脅，高市府要求確診者足跡場所閉館消毒，市長韓國瑜20日一早視察漢神巨蛋、瑞豐夜市、好市多、家樂福，對業者自主配合消毒非常感動，中午發布影片感謝市民與企業共體時艱，強調「大家成熟健康、能夠體恤的心理狀態，證明高雄及台灣社會是充滿自信且民主的地方」。

韓國瑜早上先到漢神巨蛋、瑞豐夜市了解消毒進度，返回市府途中，他又要求幕僚臨時轉往附近的好市多、家樂福察看，對業者普遍願意配合非常感動，回辦公室後馬上錄製影片向市民發表談話。

他說，大年初一起，高雄率先一級開設疫情應變中心，3個月以來，3萬多位醫護、環保、衛生、民政、社會等第一線人員投入防疫工作，高雄人很驕傲自豪，全市本土感染始終是零，且2月起開設消滅登革熱工作，從蛋黃區做起，包括新冠肺炎、登革熱兩個防疫工作都維持零本土確診，完全沒有缺點。

但不幸的是，敦睦艦隊744位官兵在高雄左營下港，韓國瑜坦言，感覺非常震撼，不得不要求確診者曾到過的百貨公司、賣場、夜市、郵局先閉館，今早他視察消毒情況，相當感動，每個商店業者都願意配合忍受營業損失，大家這樣成熟健康、能夠體恤的心理狀態，是高雄及台灣社會可證明是充滿自信且民主的地方。

韓國瑜感謝瑞豐夜市管委會在市府執行的消毒工作之外，自行再消毒一次，另外，漢神巨蛋昨晚開始消毒，並自行加碼再停業1天；好市多也是從昨晚開始消毒，今天下午會繼續進行，如此配合讓市府團隊很感動，敵人是看不見的，新冠肺炎病毒是奈米級的，需要龐大人力、物力資源投入，感謝市民、企業理解敵人帶來的危險多麼巨大，願意共體時艱。

此外，他也對新北市長侯友宜提出整個社區演練的想法表示贊同，認為作法完全正確，高雄也不希望有社區感染，尤其對中高齡人口健康威脅太大，因此針對新北提出的社區演練，高市府也開始籌備，將會跟進投入演練。

韓國瑜強調，假設744位敦睦艦隊官兵中有100多位住高雄，其中到底多少帶原？有些專家評估，約40％至50％感染，若目前沒症狀、未檢出，未來在社區內是否成為未爆彈？他再度呼籲中央把這些住在高雄的官兵名冊提供市府，要馬上開始部署，針對社區可能的擴散感染，必須做出一系列積極作為。

他指出，防疫工作的圓滿成功，必須每個環節緊密配合，任何環節疏忽，都有可能造成防疫潰堤，全盤失敗，希望大家在艱困時刻，還是能夠團結、齊心協力，一起打贏這場仗，一定能打敗這個可怕又可惡的病毒。

(中時 )