高雄市長韓國瑜在日前公布的防疫民調中，敬陪末座最後一名，遭罷韓團體WECARE發起人尹立開嗆，「韓國瑜來了之後，高雄人的臉被丟光」，高市府則回應「中央地方應是一條心」。網友怒反嗆，「高雄保持0確診結果被講成這樣，尹立示範標準的雙標，他不是甚麼好咖」。

據《遠見調查研究中心》在三月份進行「六都防疫滿意度調查」，針對住在六都的4千多位民眾進行電話訪問，結果顯示，新北市長侯友宜以88.3％的超高滿意度領先群雄，緊追在後的則是台南市長黃偉哲82.1％滿意度。而韓國瑜不滿意度高達43.1%，遠高於另外五都市長。

尹立見民調韓國瑜「吊車尾」，高分貝砲轟韓市府，「韓國瑜來了之後，把各項指標拉到全國倒數，市長到底有沒有認真的為高雄思考？很明顯過去一年多來施政荒腔走板，高雄人的臉被他丟光了」。

相關資訊經轉傳至PTT論壇後，不少網友紛紛批評尹立，「高雄保持0確診結果被講成這樣，尹立為大家示範標準的『雙標』」、「這尹立為什麼一直想刷存在感？」、「韓雖然做的不優，但這尹立也不是什麼好咖」、「0確診也能說爛，不然要怎麼做？」。

(中時電子報)