海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，高雄市府今再公布14個須注意的地點，網友眼尖發現汽車旅館赫然上榜，笑言案情果然不單純！

海軍染新冠肺炎確診，高雄市府日前初步疫調停留超過半小時以上有漢神巨蛋(海港餐廳、添好運、café del sol)、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場及小港郵局；其中漢神巨蛋、義大商城都停留超過2小時以上。

而今天，高雄衛生局再增14地點，包括：麗馨商旅七賢館、玫瑰汽車旅館、赤鬼牛排、新光三越高雄左營店等地方。

不過，眼尖的批踢踢網友發現一個很有意思的地點，就是汽車旅館，停留時間約為兩個半小時，網友紛紛表示，「尷尬了，汽車旅館，內行的都知道吧!」、「放假一定瘋狂作愛的」、「一樓~可以含蓄點嗎？是瘋狂做菜」、「以前收假都要聽小兵講幹砲的事」、「商旅一定是單純睡覺der」、「單純去休息3小時而已啦」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)