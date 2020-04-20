膾炙人口的歐美經典動畫《湯姆貓與傑利鼠》（Tom and Jerry）從小陪伴七、八年級生長大，如今已邁入80週年。為了慶祝這兩個深植人心的動畫代表人物湯姆貓和傑利鼠80歲生日快樂，業者早已看準商機搶先推出各種聯名商品要來大賺一筆。沒想到在這歡樂的時候卻傳來令人哀傷的消息，曾繪製《湯姆貓與傑利鼠》的動畫師吉恩戴奇（Gene Deitch）在16日於捷克首都布拉格住家逝世，享年95歲。

根據《美聯社》報導，吉恩戴奇的捷克出版社代表PetrHimmel證實，戴奇已於16日晚間在布拉格的家中離世，但並未透露死亡原因。吉恩戴奇1924年在美國出生擁有捷克血統，1960 年時以《Munro》榮獲奧斯卡最佳動畫短片獎，在1961至1962年曾負責動畫《湯姆貓與傑利鼠》的監督工作，後又在1964 年時一口氣以《Heres Nudnik》與《How to Avoid Friendship》兩部作品榮獲同一獎項提名。戴奇除了擔任過《湯姆貓與傑利鼠》的動畫師外，也曾參與連知名動畫《大力水手》的製作。

戴奇結過兩次婚，和現任妻子婚後才搬到捷克首都布拉格生活；1969 年時，他所製作的動畫短片《Obri》，因含有批評蘇聯入侵的內容遭到禁播，但卻從未澆熄他對動畫的熱情，依舊持續不斷的創作，一生製作過多達70多部的動畫電影和影集。為此，他生前還曾在回憶錄《For the Love of Prague》中，將自己比喻為「一個能夠在共產獨裁國家生活30年，並自由工作的美國人」。

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(中時電子報)