台中市長盧秀燕20日召記者會重新公布在軍艦群聚感染中，台中市政府1人居家隔離，65人自主健康管理、在家辦公。（馮惠宜攝）

海軍敦睦艦隊爆24人新冠病毒群聚感染，台中3名確診者，其中1人因曾與台中市政府政風處員工同車並喝咖啡，被列需居家隔離的確診者接觸者，市府防疫加嚴加密已要求60名同辦公室員工自主健康管理並在家辦公，另有3名建設局、1名環保局、1名都發局員工因接觸確診者接觸者一樣都需自主健康管理並在家辦公；市長盧秀燕也因此指示，市府各單位本周要完成分艙分流辦公。

因應敦睦艦隊群聚感染後續善後，台中市長盧秀燕20日召開防疫會議，她表示，市府政風室一名員工因接送其中1名確診者，並與其喝咖啡，被匡列為接觸者，需居家隔離14天，經採檢一檢結果為陰性，未來還將二採。

而市府以最高標準，加嚴防疫，市府也要求同辦公室60名員工自我健康管理14天，並在家辦公，以及鈿有公務往來的建設局3人、環保局1人、都發局1人同仁，或洽公、開會以及一起用餐，或為政風室同仁配偶，全數要自主健康管理、居家辦公，她也宣布台中市各局處本周內需完成分艙分流的上班方式。

(中時 )