台南市長黃偉哲20日上午出席「低碳家園暨社區為本調適參與式預算」成果發表會，除表揚歷年不遺餘力推動綠能計畫的社區，還現場試騎由後壁區竹新里發明的綠能腳踏車，並掛起防疫宣導布條，強調市府推動環保，同時也不忘防疫的決心。

黃偉哲表示，台南市為6都中第1個取得低碳永續家園銀級的認證城市，共有6個行政區、9個里取得銀級，評等數量全國第1。活動現場，黃偉哲也試喝由太陽能烹煮的咖啡、體驗手搖發電機，還強調，「公民式參與的精神或參與式預算的精神，我們不但是要維持，還要繼續擴大。」要在環保局與市民中「得到最大的公約數」。

台南市自2018年起已連續2年辦理參與式預算活動，共有34個社區參與提案，提出45案改造計畫，最後票選出15案由環保局補助執行。台南市環保局長謝世傑指出，希望能同時提升社區災害調適、應變及落實低碳節能意識。

(中時 )