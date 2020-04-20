防疫當前，新北市長侯友宜日前多次公開喊話「大型宗教儀式暫緩停辦」，更在受訪時表示「車巡也是種祈福方式」；舉辦「淡水大拜拜」的淡水清水巖祖師廟在臉書公告，活動將開會由管理委員會自行決議，記者致電廟方，廟方回應，不改車巡，遶境與否由管委會10多位自己人決定，民政局等都不會加入討論。

新冠肺炎疫情嚴峻，侯友宜於喊話，「盼宗廟活動延期或暫緩」，淡水日前的繞境活動「三芝九庄輪祀保生大帝」由新北市議員蔡錦賢、民政局長柯慶忠等人協調下，改由車巡辦理，最後圓滿結束。新北市防疫應變會議中上周傳出「淡水大拜拜取消繞境」消息，地方人士聽聞後鬆口氣表示，避免群聚感染、交叉感染是好事一樁。

未料廟方臉書「否定」訊息，記者致電詢問廟方，廟方表示本周將由10幾位廟方人士自行開會決議，民政局長、區長等人都不會加入討論；在地民眾轉喜為憂，認為繞境可能增添群聚感染，染疫風險大增。

除群聚風險外，淡水清水巖祖師廟每年舉行的繞境活動，陣頭、宮廟往往爆發衝突演變成街頭鬥毆案件，每年動員大批警力維護治安，網友也戲稱大拜拜是「淡水盃無差別格鬥大賽」，如今開會結果若仍執意辦理繞境，恐成地方治安、防疫大缺口；而鄰近的「新莊大拜拜」考量疫情，目前已決議停辦遶境。

(中時 )