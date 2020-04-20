驚！巴黎用水中發現新冠病毒 12:352020/04/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎病毒在電子顯微鏡下的真容。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴黎的新冠肺炎病患 法國巴黎官員19日說，當地非飲用水，如用來清洗街道的水中，發現了「微量」新冠肺炎病毒，但強調飲用水並沒有遭污染的風險。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新冠肺炎 #全球 #巴黎 #法國 #新冠病毒 #水 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》新冠病毒終將撼動國際政局 04:092020/04/16 財經要聞 工研院疫開罐 1小時快篩新冠病毒 04:092020/04/16 財經要聞 專家傳真－中小企業應對新冠病毒危機 五個應辦事項 04:102020/04/16 產業特刊 工研院疫開罐 1小時揪新冠病毒 04:102020/04/16 財經焦點 「柔道男神」示意打趴新冠病毒 心疼醫護人員 14:262020/04/16 體育 美媒再爆新冠病毒從陸實驗室洩露 川普：徹查中 16:052020/04/16 兩岸 非美國！英病毒變種研究作者 指出新冠最初流行地 15:252020/04/17 國際 新冠病毒在衣服可活3天 醫：這部位病菌炸多 08:532020/04/18 生活 新冠病毒攻陷磐石艦 海軍官校明起停課2周 15:102020/04/19 生活 新冠病毒疫苗研發困難 WHO特使：大眾需適應病毒 18:232020/04/19 國際 國際熱門新聞 德大報為新冠求償5兆 北京怒了 - 時事 川普嗆陸秋後算帳 武漢病毒所回應了 認缺乏智慧 - 時事 加拿大史上最慘槍擊案 含警、嫌共釀17死 - 國際 美快完成武漢實驗室調查 認定陸掩飾 - 國際 1分鐘看世界》加拿大爆史上最慘槍擊案 英數千人白白送命 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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