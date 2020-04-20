北市衛生局統計，大腸癌位居北市十大死因第2名，北市府補助50至74歲民眾，每2年1次免費大腸癌篩檢，今年因疫情關係，北市12區健康服務中心，主動將大腸癌採檢管郵寄給民眾，民眾在家完成採檢後，即可郵寄至健康服務中心或醫療院所，檢查報告也採郵寄方式寄送。

新冠肺炎期間，為降低民眾感染的風險，北市12區健康服務中心將主動把大腸癌採檢管郵寄給民眾，設籍北市的民眾在6月30日前完成篩檢，還可獲得台北卡點數100點，可兌換悠遊卡加值金100元，讓民眾在疫情期間，能輕鬆健檢賺現金。

北市大安區健康服務中心主任楊明娟表示，2019年北市大安區接受4種癌症篩檢的人次為1萬4132人，其中30人確診大腸癌，大腸癌早期無明顯症狀，但藉由定期篩檢能達到早期發現早期治療之效，0至1期存活率高達90％以上，每1至2年接受糞便潛血檢查約可下降18％至33％的大腸癌死亡率。

楊明娟說，健康中心會針對符合篩檢資格的民眾電話催檢，民眾也可直接電洽健康中心查詢篩檢資格，經確認符合資格就會寄發採檢管及回郵信封，降低民眾進出醫療院所和公共場所的感染風險，相當便利。

另外，母親節將至，北市衛生局呼籲，民眾若想送媽媽醫美療程，別輕信廣告和折價優惠衝動購買，衛生局統計，截至今年3月底，共接獲135件違反醫療廣告案件，其中裁罰10件罰款共52萬。

衛生局指出，若醫美診所、電視購物頻道或醫院，有打折廣告或預付費用等行銷手法，皆違反醫療法規定，可裁罰5萬至25萬元。

(中時 )