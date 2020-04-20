觀察近一個月全球醫療保線與生技指數均自谷底翻揚，包括NASDAQ生物科技指數、AMEX生物科技指數、S&P 500健保指數、MSCI世界醫療保健指數四大指數平均漲幅27.86％，反彈幅度遠超全球股市的MSCI AC世界指數20.94％，其中，NBI生技與AMEX生技兩大指數今年以來已翻正，漲幅分別為3.38％、2.3％。

投信法人表示，在此波疫情所形成的大幅震盪下，醫療類股追漲抗跌，彰顯其投資價值。隨著歐美地區疫情陸續止穩，經濟活動重啟指日可待，疫情對企業營運的影響將反映在財報上，然醫療獲利遭下修幅度相對較小，且年內獲利仍有望維持正增長，醫療生技類股表現可期，投資人可多留意相關生技基金以及生技ETF投資契機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，受新冠肺炎影響，全球股市皆出現明顯下跌，但相較於大盤，生技類股表現相對抗跌，醫療類股則是跌幅小於大盤。目前疫情有趨緩態勢，全球經濟活動可望重啟，加上產油國重新達成減產協議，市場黑天鵝的負面效應正在逐漸淡化，市場信心緩步回升。

展望後市，美國聯準會(Fed)與國會攜手，救市紓困措施齊發，加上歐美疫情有望進入高原期，市場情緒逐漸復原，時序進入財報密集公布期，疫情對企業營運的影響將反映在財報上，然醫療獲利遭下修幅度相對較小，且年內獲利仍有望維持正增長，醫療生技類股表現可期。

群益那斯達克生技ETF基金經理人林孟迪表示，今年來NBI生技指數已逆轉正上漲3.38％表現居全球之冠。NBI指數最大權重成分股Gilead Sciences（GILD.US）旗下抗病毒藥物「瑞德西韋」（remdesivir）正式初步解盲結果即將在23日出爐，但之前的研究報告結果都偏正面，因此市場也樂觀看待。目前全球至少有20組以上療法正積極開發中，無論何種藥物有效均對可對市場起到莫大信心的挹注。

現階段市場對經濟數據的預期已反應疫情所帶的負面影響，由於經濟數據為落後指標，建議無須過度解讀可預見的疲弱經濟數據，應聚焦疫情及藥品發展階段。

整體而言，生技醫療產業基本面及獲利面仍向好，市場需求穩定，投資題材多元也不斷創新，加上整體產業政策方向仍屬順風，中長期投資前景仍看好。

(工商 )