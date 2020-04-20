海軍敦睦艦隊9名新冠肺炎確診官兵、學生住在高雄，連日來市區趴趴走，增加疫情風險，高市府疫調後，陸續宣布21個百貨賣場、餐廳、旅館需要閉館消毒，市長韓國瑜20日一早也親赴現場視察業者處置狀況；但民進黨議員高閔琳中午發布影片，「希望韓國瑜市長不是砲打中央撿到槍」，同時提醒，22日至24日議會臨時會，請韓市長務必到議會報到。

高市疫情風險升溫，韓國瑜19日緊急應變會議後坦言，此時是過年至今，高雄防疫最嚴峻的一刻，呼籲中央提供744名海軍官兵足跡紀錄，以便地方政府進行後續因應措施。

「希望韓國瑜市長不是砲打中央撿到槍，而是針對高雄市政撿到槍！」參選民進黨高市黨部主委的議員高閔琳原本今日早上要登記參選，因疫情變化臨時取消，但她中午發布自拍影片呼籲韓國瑜，身為高雄指揮官，不要只會線上直播，最重要的是高雄市政府的疫調資訊應嚴謹正確向外界公布清楚。

高閔琳說，昨天市府公布7處疫情足跡，1天之內卻提供3個不同版本，網路上甚至有假訊息混淆視聽，她建議正式發布的疫調資訊除了壓上日期，更要加註更新時間，避免同時有多種版本流傳。

敦睦艦隊群聚染疫，恐怕在高雄造成嚴重防疫破口，市府忙於疫調、環境清潔消毒，持續掌握疫情變化，但22至24日高雄市議會即將舉行為期3天的臨時會，高閔琳不忘在影片最後呼籲，「請韓國瑜市長務必到議會報到，向高雄市民及議會報告高雄疫情和防疫紓困情形」。

高市新聞局長鄭照新表示，感謝議員與市府團結抗疫行，韓市長作為指揮官，今天上午一早8點半開始，便親自視察漢神巨蛋，瑞豐夜市，好市多大順店與家樂福鼎山店等據點，確認清消作業確實執行，網路直播也是周知市民最新防疫動態。

他說，高雄市政府再次懇請中央能提供全艦官兵行跡接觸史，讓高雄市民與市府能夠提早部署，精準防疫，高雄市政府並將針對可能的社區感染進行演練作為，中央地方齊心努力，力守高雄自一級開設以來，超過3個月零本土感染的防疫成果。

(中時 )