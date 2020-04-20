天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫警報並指出，今日高雄市地區為黃色燈號，有36度極端高溫出現，請加強注意。

中央氣象局建議，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

(中時 )