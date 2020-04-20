高雄市恐有36度高溫 氣象局發警報 12:432020/04/20 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫警報並指出，今日高雄市地區為黃色燈號，有36度極端高溫出現。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫警報並指出，今日高雄市地區為黃色燈號，有36度極端高溫出現，請加強注意。 中央氣象局建議，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。 (中時 ) #高溫 #氣象局 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 還會更熱！明西半部飆高溫31度 周末迎雷雨 21:222020/04/16 生活 BECHEM高溫潤滑油脂 國際大廠採用 04:102020/04/17 產業特刊 南韓大選投票創新高 他提醒韓國瑜：該做了斷了 11:542020/04/17 政治 守護防疫第一線 高醫前進高捷宣導 12:232020/04/17 生活 接下來就是高雄人的事！罷韓團體要求「韓江同盟」解散 18:242020/04/17 政治 6月6日罷韓投票 國民黨全力配合韓國瑜並協助推廣高雄政績 19:052020/04/17 政治 海釣船翻覆墾丁外海 2人失蹤 04:102020/04/19 社會新聞 高雄綠行動 永續愛地球 01:032020/04/19 地方新聞 愛在高雄 亞果 推海上浪漫遊艇婚禮 04:102020/04/20 產業特刊 周二起連雨4天 氣象局曝低溫15度時間 09:372020/04/20 生活 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 不斷更新》海軍24確診全台足跡曝光 到過9縣市40多據點 - 生活 驚！北市1染疫海軍 與女友17日到家樂福桂林店爭鮮 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 中市3確診士兵足跡 詳細時間地點看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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