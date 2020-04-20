立委趙天麟上午在立法院拿著軍醫局提供資料質詢國防部軍政副部長張哲平時驚爆，敦睦艦隊今年度遠航訓練45天過程中，光是磐石軍艦上的337位官兵中，就有70人曾經向艦上醫官求診約71次，其中還有5人出現發燒症狀，備詢張哲平坦言說自己第一次看到這資料，但也強調這5位官兵已經康復，事後篩檢也呈陰性。

張哲平則答詢時表示，敦睦艦隊整個航行過程中確有5人發燒，經過醫官將患者隔離到一般病房作診治後，4到6天後這些症狀也沒了」，事後這幾位發燒官兵下船後進行篩檢後也都呈現陰性。

敦睦艦隊爆發24名官兵染疫，引起立法院朝野關注，外界紛紛抨擊國防部以及海軍企圖隱匿疫情，國防部軍政副部長張哲平強調，經過國防部專案小組初步調查，是否有隱匿很難做精準判斷，因為醫師有專業判斷，但國防部也成立專責編組，配合指揮中心後續調查工作。

張哲平說，國防部在敦睦艦隊遠航前，都是依據中央流行疫情指揮中心的指導，做過詳細的評估和必要調整，出發前就定調，只要前往友邦有一例確診，就不停泊，隨艦官兵若有疑似疫情，就會終止任務。

外界質疑，今年敦睦艦隊為何在明知疫情險峻，還堅持要如期進行?為何不延期或取消?張哲平調，敦睦艦隊是海軍年度非常重要的演訓與工作期程，目的是希望能讓官校學生將學校所學理論跟實務相互結合，同時也有宣言國威、敦睦邦誼的功能，是一個重要的工作。

(中時電子報)